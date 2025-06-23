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ثلاثي مصري في مباراة مانشستر سيتي والعين بكأس العالم للأندية.. من هم؟

05:29 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    لقطة ركلة الجزاء المحتسبة ضد رامي ربيعة لاعب العين
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    رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي (1)
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    رامي ربيعة (1)
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    احتفال مرموش مع فيل فودين (1)
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    عمر مرموش (1)
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    ظهور مرموش الأول في كأس العالم للأندية (1)
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    الحكم المصري محمود عاشور
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    كأس العالم للأندية 2025
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    مجسم كأس العالم في جولته بأمريكا
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي حاليا نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة تشهد تواجد أكثر من عنصر مصري.

وتشهد مباراة العين الإماراتي أمام مان سيتي الإنجليزي، تواجد ثلاثة مصريين على الرغم من عدم وجود أي طرف مصري في المباراة، لكن يتم العنصر المصري من خلال عمر مرموش نجم منتخب مصر والذي يشارك في صفوف مان سيتي، بالإضافة إلى زميله بالمنتخب رامي ربيعة والذي يتواجد مع فريق العين الإماراتي.

وبعيدا عن اللاعبين على أرضية الملعب، تشهد غرفة الفار بالمباراة تواجد الحكم المصري محمود عاشور، حكم فيديو في هذه المواجهة المونديالية.

وتسبب رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي في ركلة جزاء ضد فريقه، بعد عرقلته مهاجم مانشستر سيتي، ليقوم مواطنه محمود عاشور باستدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة، قبل أن يقرر احتسابها ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي أمام فريق العين الإماراتي، بتقدم الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتواجد مانشستر سيتي والعين في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي".

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العين ومان سيتي كأس العالم للأندية عمر مرموش رامي ربيعة محمود عاشور
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