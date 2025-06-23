ثلاثي مصري في مباراة مانشستر سيتي والعين بكأس العالم للأندية.. من هم؟

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي حاليا نظيره العين الإماراتي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة تشهد تواجد أكثر من عنصر مصري.

وتشهد مباراة العين الإماراتي أمام مان سيتي الإنجليزي، تواجد ثلاثة مصريين على الرغم من عدم وجود أي طرف مصري في المباراة، لكن يتم العنصر المصري من خلال عمر مرموش نجم منتخب مصر والذي يشارك في صفوف مان سيتي، بالإضافة إلى زميله بالمنتخب رامي ربيعة والذي يتواجد مع فريق العين الإماراتي.

وبعيدا عن اللاعبين على أرضية الملعب، تشهد غرفة الفار بالمباراة تواجد الحكم المصري محمود عاشور، حكم فيديو في هذه المواجهة المونديالية.

وتسبب رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي في ركلة جزاء ضد فريقه، بعد عرقلته مهاجم مانشستر سيتي، ليقوم مواطنه محمود عاشور باستدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة، قبل أن يقرر احتسابها ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي أمام فريق العين الإماراتي، بتقدم الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتواجد مانشستر سيتي والعين في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي".

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