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رامي ربيعة يتسبب في ركلة جزاء لمان سيتي في كأس العالم للأندية

05:18 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    لقطة ركلة الجزاء المحتسبة ضد رامي ربيعة لاعب العين
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    لاعبي العين الإماراتي (1)
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القاهرة – مصراوي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي والعين الإماراتي بتقدم الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتسبب رامي ربيعة، مدافع العين، في احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، بعد قيامه بشد أحد لاعبي الفريق الإنجليزي داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول (45+3).

ونجح المهاجم البولندي إيرلينج هالاند في تسجيل ركلة الجزاء، ليسجل ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 45+5.

ويحتل فريق العين المركز الأخير في جدول الترتيب دون أي نقاط، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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العين الإماراتي كأس العالم للأندية مباراة العين ومان سيتي كأس العالم للأندية 2025
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