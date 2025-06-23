القاهرة - مصراوي

واصل فريق الأهلي اليوم الإثنين استعداداته الأخيرة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو، استعداداته الأخيرة لمواجهة بورتو البرتغالي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بورتو ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها عند الرابعة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

ويتذيل الأهلي المجموعة برصيد نقطة واحدة، متساويا مع بورتو في النقاط، إلا أن الفريق البرتغالي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان الأهلي قد خسر مواجهته السابقة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد على نفس الملعب.

وتضم مجموعة الأهلي كلا من: بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.