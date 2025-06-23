مان سيتي يحقق فوزا كبيرا على العين بسداسية في كأس العالم للأندية

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوز كبيرا على حساب العين الإماراتي اليوم، بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيت رصيده من النقاط عند النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، فيما استمر العين في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب دون أي نقاط.

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، عبد القادر خوسانوف، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ريان آيت نوري، نيكو أوريلي، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: ماتيوس نونيس، كلاوديو إيشيفيري، إيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد العين بكأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: جوندوجان يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في مرمى العين.

الدقيقة 16: توقف المباراة لعلاج لاعب مان سيتي.

الدقيقة 21: عرضية من ماتيوس نونيز لاعب مان سيتي ولكن دفاع العين يبعدها.

الدقيقة 27: كلاوديو إيشيفيري يسجل الهدف الثاني لمان سيتي في مرمى العين.

الدقيقة 32: فرصة خطيرة لمان سيتي، بعد رأسية من جفارديول ولكن كرته تصطدم بالقائم.

الدقيقة 40: تسديدة قوية من هالاند من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته تمر بجوار القائم.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضاع.

الدقيقة 2+45: ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، بعد خطأ من المدافع رامي ربيعة ضد لاعب مان سيتي.

الدقيقة 4+45: إيرلينج هالاند يسجل الهدف الثالث لمان سيت من علامة الجزاء.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: عرضية من لاعب مان سيتي، يخرجها دفاع العين.

الدقيقة 62: فرصة خطيرة للسيتي، بعد تسديدة من هالاند من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها خالد عيسى حارس العين.

الدقيقة 73: جوندوجان يحرز الهدف الرابع لمان سيتي في مرمى العين.

الدقيقة 84: أوسكار بوب يحرز الهدف الخامس لمان سيتي في مرمى العين.

الدقيقة 89: ريان شرقي يحرز الهدف السادس لمان سيتي في مرمى العين الإمارتي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.