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لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد العين 4-0

04:03 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جماهير مان سيتي (1) (1)
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    الاحتفال بهدف جوندوجان (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    هالاند عقب إهدار إحدى الكرات (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مان سيتي والعين الإماراتي (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لاعب مانشستر سيتي يحتفل بهدفه الثاني في العين (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لحظة تسجيل إتشيفيري الهدف الثاني لمان سيتي في العين (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي مان سيتي (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال لاعبي مان سيتي بالهدف الثاني (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطة الهدف الثاني لمان سيتي في مرمى العين (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لحظة تسجيل مانشستر سيت الهدف الثاني في مرمى العين (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    مباراة العين ومان سيتي (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطة الهدف الثاني لمان سيتي (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لاعب العين الإمارتي في الإحماء
  • عرض 16 صورة
    هالاند لاعب مان سيتي
  • عرض 16 صورة
    جماهير العين الإماراتي
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره العين الإماراتي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، عبد القادر خوسانوف، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ريان آيت نوري، نيكو أوريلي، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: ماتيوس نونيس، كلاوديو إيشيفيري، إيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد العين بكأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: جوندوجان يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في مرمى العين.

الدقيقة 16: توقف المباراة لعلاج لاعب مان سيتي.

الدقيقة 21: عرضية من ماتيوس نونيز لاعب مان سيتي ولكن دفاع العين يبعدها.

الدقيقة 27: كلاوديو إيشيفيري يسجل الهدف الثاني لمان سيتي في مرمى العين.

الدقيقة 32: فرصة خطيرة لمان سيتي، بعد رأسية من جفارديول ولكن كرته تصطدم بالقائم.

الدقيقة 40: تسديدة قوية من هالاند من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته تمر بجوار القائم.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضاع.

الدقيقة 2+45: ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، بعد خطأ من المدافع رامي ربيعة ضد لاعب مان سيتي.

الدقيقة 4+45: إيرلينج هالاند يسجل الهدف الثالث لمان سيت من علامة الجزاء.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: عرضية من لاعب مان سيتي، يخرجها دفاع العين.

الدقيقة 62: فرصة خطيرة للسيتي، بعد تسديدة من هالاند من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها خالد عيسى حارس العين.

الدقيقة 73: جوندوجان يحرز الهدف الرابع لمان سيتي في مرمى العين.

الدقيقة 84: أوسكار بوب يحرز الهدف الخامس لمان سيتي في مرمى العين.

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