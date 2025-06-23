كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز

- -
22:00

باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 0
04:00

العين

كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج

0 0
01:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

تعرف على تردد قناة MBC Action hd

03:22 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 5 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 5 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية (17) (1)
  • عرض 5 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية (2) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – مصراوي

في إطار التغطية الإعلامية المكثفة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، أعلنت مجموعة قنوات MBC السعودية عن حصولها على حقوق بث مباريات النادي الأهلي، إلى جانب نقل مباريات الفرق العربية المشاركة في البطولة.

كما كشفت المجموعة عن خطتها لنقل عدد من مباريات البطولة، بما في ذلك لقاءات نادي الهلال السعودي في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراتي نصف النهائي والنهائي.

ومن المقرر أن تعرض المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبورتو البرتغالي عبر شاشة MBC Action، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

البيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية MBC Action hd
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"