تعرف على تردد قناة MBC Action hd

القاهرة – مصراوي

في إطار التغطية الإعلامية المكثفة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، أعلنت مجموعة قنوات MBC السعودية عن حصولها على حقوق بث مباريات النادي الأهلي، إلى جانب نقل مباريات الفرق العربية المشاركة في البطولة.

كما كشفت المجموعة عن خطتها لنقل عدد من مباريات البطولة، بما في ذلك لقاءات نادي الهلال السعودي في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراتي نصف النهائي والنهائي.

ومن المقرر أن تعرض المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبورتو البرتغالي عبر شاشة MBC Action، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

البيانات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD