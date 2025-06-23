كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج

0 0
01:00

الهلال

كأس العالم للأندية

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

بوتافوجو

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 0
04:00

العين

جميع المباريات

إعلان

"بعد تعادل الهلال".. جدول ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025

03:19 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعبي الهلال السعودي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    تفاعل المدير الفني للهلال مع أحداث الشوط الأول (2)
  • عرض 10 صورة
    إنزاجي مدرب الهلال (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعب الهلال (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطة الهدف الأول لبلينجهام في مرمى باتشوكا
  • عرض 10 صورة
    احتفال جود بيلنجهام
  • عرض 10 صورة
    مباراة ريال مدريد وباتشوكا
  • عرض 10 صورة
    حتفال أردا جولر بهدفه في مرمى باتشوكا
  • عرض 10 صورة
    أردا جولر وأرنولد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمباراة جمعت بين فريقي الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الهلال السعودي أمام سالزبورج النمساوي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، يليه فريق سالزبورج النمساوي بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثامنة بمونديال الأندية كالتالي:

1- ريال مدريد، مباراتين، 4 نقاط.

2- سالزبورج، مباراتين، 4 نقاط.

3- الهلال، مباراتين، نقطتين.

4- باتشوكا المكسيكي، مباراتين، دون نقاط.

أقرأ أيضًا:
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم

الفرق الأفريقية تسيطر على الأهداف العكسية بكأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي جدول ترتيب المجموعة الثامنة بالمونديال كأس العالم للأندية ريال مدريد مباراة الهلال وسالزبورج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"