كتب - يوسف محمد:

انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمباراة جمعت بين فريقي الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الهلال السعودي أمام سالزبورج النمساوي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وفي المجموعة ذاتها، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، يليه فريق سالزبورج النمساوي بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثامنة بمونديال الأندية كالتالي:

1- ريال مدريد، مباراتين، 4 نقاط.

2- سالزبورج، مباراتين، 4 نقاط.

3- الهلال، مباراتين، نقطتين.

4- باتشوكا المكسيكي، مباراتين، دون نقاط.

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