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"الأفريقي الوحيد".. رقم سلبي للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025

02:07 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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كتب - يوسف محمد:

ما زال النادي الأهلي لا يعرف طريق الشباك حتى الآن في بطولة كأس العالم للأندية 2025، على الرغم من لعب مباراتين في البطولة حتى الآن.

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة الجولة الأولى بين المارد الأحمر أمام فريق إنتر مكيامي الأمريكي، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية بنتيجة هدفين دون مقابل من فريق بالميراس البرازيلي، ليستمر للمرة الثانية على التوالي دون تسجيل أهداف.

وغياب الأهلي عن التسجيل في أول جولتين بمونديال الأندية، جعله الفريق الأفريقي الوحيد المشارك في النسخة الحالية من مونديال الأندية، الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن.

وتضم النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشاركة 4 فرق من القارة السمراء، وهم: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي".

ونجحت كل الفرق الأفريقية المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، في تسجيل أهداف باستثناء المارد الأحمر، حيث سجل صن داونز حتى الآن 4 أهداف في البطولة، كأكثر الفرق الأفريقية تسجيلا للأهداف، وهدف وحيد لكلا من الترجي والوداد.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة فريق بورتو البرتغالي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

ترتيب الأهلي في كأس العالم للأندية

1- بالميراس، مباراتين، 4 نقاط.

2- إنتر ميامي، مباراتين، 4 نقاط.

3- بورتو، مباراتين، نقطة وحيدة.

4- الأهلي، مباراتين، نقطة وحيدة.

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