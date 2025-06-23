نتائج مباريات أمس اليوم في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت يوم الأحد الموافق 22 يونيو، عدة مواجهات مثيرة انتهت بنتائج كبيرة.

نجح ريال مدريد في الفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي، كما حقق يوفنتوس الإيطالي الفوز أيضا على الوداد المغربي.

نتائج مباريات أمس في كأس العالم للأندية:

فلومينينسي ضد أولسان هيونداي - (4-2)

ريفر بليت ضد مونتيري - (0-0)

ريال مدريد ضد باتشوكا - (3-1)

يوفنتوس ضد الوداد المغربي - (4-1)