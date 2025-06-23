كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

- -
04:00

العين

كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز

- -
22:00

باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج

0 0
01:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات أمس اليوم في كأس العالم للأندية 2025

01:31 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أرنولد لاعب ريال مدريد
  • عرض 6 صورة
    جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 6 صورة
    حتفال أردا جولر بهدفه في مرمى باتشوكا
  • عرض 6 صورة
    أردا جولر وأرنولد
  • عرض 6 صورة
    مباراة ريال مدريد وباتشوكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – مصراوي

شهدت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت يوم الأحد الموافق 22 يونيو، عدة مواجهات مثيرة انتهت بنتائج كبيرة.

نجح ريال مدريد في الفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي، كما حقق يوفنتوس الإيطالي الفوز أيضا على الوداد المغربي.

نتائج مباريات أمس في كأس العالم للأندية:

فلومينينسي ضد أولسان هيونداي - (4-2)

ريفر بليت ضد مونتيري - (0-0)

ريال مدريد ضد باتشوكا - (3-1)

يوفنتوس ضد الوداد المغربي - (4-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات كأس العالم كأس العالم للأندية 2025 مباريات كأس العالم للأندية مونديال الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"