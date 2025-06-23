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التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الهلال السعودي وسالزبورج في كأس العالم للأندية

01:10 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    تفاعل المدير الفني للهلال مع أحداث الشوط الأول (2)
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    لاعب الهلال (1) (1)
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    لاعبي الهلال السعودي (1) (1)
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    تفاعل المدير الفني للهلال مع أحداث الشوط الأول (1) (1)
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    الهلال وسالزبورج (1) (1)
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    إنزاجي مدرب الهلال (1)
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    حارس مرمى سالزبورج النمساوي (1) (1)
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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة سالزبورج النمساوي والهلال السعودي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق سصالزبورج النمساوي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة، فيما رفع الهلال رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الثالث بالمجموعة.

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة سالزبورج النمساوي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو

أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم لأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: فرصة خطيرة لسالزبورج يتصدى لها ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لاعب الهلال السعودي ولكنها تمر بجوار مرمى سالزبورج.

الدقيقة 19: تسديدة قوية من لاعب سالزبورج يتصدى لها حارس مرمى الهلال السعودي.

الدقيقة 25: عرضية من لاعب الهلال السعودي ولكن يبعدها دفاع سالزبورج.

الدقيقة 35: توقف المباراة لعلاج روبن نيفيز لاعب وسط الهلال.

الدقيقة 39: عرضية من لاعب الهلال السعودي يشتتها دفاع سالزبورج.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: فرصة خطيرة لصالح سالزبورج بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها ياسين بونو، قبل أن ترتد مرة آخرى للااعب سالزبورج ولكن يخرجها لاعب الهلال من على خط المرمى.

الدقيقة 57: فرصة خطيرة للهلال بعد تسديدة من مالكوم، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 59: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي الهلال، لكن الحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 61: تسديدة قوية من لاعب سالزبورج من على حدود منطقة جزاء الهلال، يتصدى لها ياسين بونو.

الدقيقة 70: تسديدة من سالم الدوسري لاعب الهلال ولكنها تصطدم بدفاع فريق سالزبورج.

الدقيقة 81: تسديدة قوية سافيتش لاعب الهلال، يتصدى لها حارس مرمى فريق سالزبورج.

الدقيقة 83: تسديدة من لاعب سالزبورج النمساوي، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.

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