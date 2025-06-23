كتب - محمد القرش:

تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 تهديدا كبيرا خلال الفترة المقبلة بسبب هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، عن تحركات أمنية داخل الولايات المتحدة تحسبا لهجمات ضد إيران.

وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر، إن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، عززت عمليات المراقبة لعملاء إيران داخل الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وجّه بتعزيز مراقبة الخلايا المحلية النائمة المرتبطة بحزب الله اللبناني الموالي لإيران- وتصنّفه الإدارة الأمريكية كمنظمة إرهابية- منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وعلى مدار سنوات، تخوّف مسؤولو الاستخبارات الأمريكيين من قدرة إيران على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، وهي مخاوف تعززت منذ مقتل قاسم سليماني، حيث وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي مخصصات كبيرة لمواجهة التهديد الإيراني.

لوائح الفيفا تهدد بإلغاء كأس العالم

وكشف نهاد حجاج خبير اللوائح في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن هناك تأثير على بطولة كأس العالم للأندية ناتج عن القوة القاهرة والحروب، حيث يخضع لأحكام محددة، ويمكن تلخيصه فيما يلي:

أولا: تعريف "القوة القاهرة" في لوائح الفيفا:

في أغلب لوائح الفيفا، وخاصة في اللوائح العامة (General Regulations) ولوائح المسابقات (Competition Regulations)، يعرف مصطلح القوة القاهرة (force majeure) بأنه: "حدث غير متوقع، لا يمكن السيطرة عليه، ولا يُعزى إلى أي طرف، ويجعل تنفيذ الًلتزامات التعاقدية أو التنظيمية مستحيلاً كليًا أو جزئيًا.

أمثلة: الكوارث الطبيعية، الحروب، النزاعات المسلحة، الأوبئة، الأعمال الإرهابية، القرارات الحكومية، إلخ.

ثانيًا: لوائح كأس العالم للأندية

في أحدث لوائح كأس العالم للأندية الصادرة عن الفيفا، يوجد دائمًا بند تحت عنوان "حالًت القوة القاهرة" (Force Majeure).

وهذا البند يمنح الفيفا الصلاحية الكاملة لاتخاذ ما يلي:

- تعديل مواعيد المباريات

- نقل البطولة إلى دولة بديلة

- تعديل نظام البطولة

- إلغاء أو تأجيل البطولة

ثالثًا: تأثير الحروب والنزاعات

إذا وقعت حرب أو نزاع مسلح في:

1. الدولة المستضيفة: يجوز للفيفا سحب التنظيم ونقله إلى دولة أخرى.

2. دولة أحد الأندية المشاركة: يمكن استبعاد الفريق إذا لم يكن قادرًا على السفر أو المشاركة، دون اعتبار ذلك انسحابًا تعسفيًا إذا ثبتت حالة القوة القاهرة.

3. مناطق العبور أو الطيران: إذا أضرت الحرب بتنقل الفرق أو الجماهير، يمكن تعديل الجدول الزمني أو التنسيق الأمني.

رابعًا: قرارات سابقة للفيفا مرتبطة بالقوة القاهرة

1. كوفيد 19 (2020/2021): تم تأجيل كأس العالم للأندية ونقل بعض التصفيات، بناءً على بند القوة القاهرة.

2.أحداث سياسية: سبق أن تم نقل مباريات تصفيات أو بطولة إقليمية بسبب عدم استقرار أمني (مثل أحداث أوكرانيا وسوريا واليمن).

واختتم خبير اللوائح أن الفيفا تحتفظ بحق تعديل أو إلغاء أو إعادة هيكلة بطولة كأس العالم للأندية في حال وقوع "قوة قاهرة"، مثل الحرب أو النزاعات المسلحة، وفقًا لما تراه مناسبًا، ولا تتحمل الأندية أو الاتحادات أي مسؤولية قانونية في حال عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسبب هذه الظروف، بشرط إثباتها بشكل موثق.