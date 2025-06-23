القاهرة - مصراوي

يواصل فريق الأهلي اليوم الإثنين تحركه استعداداته لمرانه الأخير في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو، تحضيرا لمواجهة بورتو البرتغالي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بورتو ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها عند الرابعة فجر يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

ويتذيل الأهلي المجموعة برصيد نقطة واحدة، متساويا مع بورتو في النقاط، إلا أن الفريق البرتغالي يتفوق بفارق الأهداف.

وكان الأهلي قد خسر مواجهته السابقة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد على نفس الملعب.