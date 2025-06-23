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الإصابة تبعد نجم جديد من الأهلي عن مباراة بورتو في كأس العالم للأندية

01:00 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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كتب -مراسل مصراوي:

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبيرة بعد تأكد غياب مدافع الفريق ياسر إبراهيم عن مباراة بورتو البرتغالي المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد المارد الأحمر، لملاقاة نظيره بورتو غدا في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ياسر إبراهيم يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، سيغيب عن مباراة الفريق أمام بورتو غدا".

وكان ياسر إبراهيم شارك بشكل أساسي مع الفريق خلال المباراتين الماضيتين، أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى وبالميراس في الجولة الماضية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ومازالت الإصابات تلاحق المارد الأحمر، بعدما كان تعرض الثنائي إمام عاشور وطاهر محمد طاهر للإصابة في مباراة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، حيث تعرض الأول للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، فيما تعرض طاهر لإصابة عضلية.

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النادي الأهلي الأهلي وبورتو إصابة ياسر إبراهيم كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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