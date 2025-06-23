كتب - يوسف محمد:

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو الجاري، بمباراة جمعت بين فريقي الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك، وسط ترقب عالمي للنسخة الأولى من مونديال الأندية بنظامها الجديد.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، العديد من الأحداث المختلفة والطريفة، كان أبرزها توقف العديد من المباريات لسوء الأحوال الجوية، بجانب تسجيل ثلاثة أهداف عكسية في البطولة حتى الآن، على الرغم من أننا مازلنا في الجولة الثانية من البطولة.

أغرب المواقف التي شهدتها بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن

وتسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف التي ضربت العديد من المدن الأمريكية خلال الأيام الماضية، في عرقلة العديد من المباريات، حيث تسببت الظروف المناخية يوم الأربعاء الماضي، في توقف مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتكرر الأمر نفسه في مباراة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي، بعدما قرر الحكم مصطفى غربال عودة اللاعبين إلى غرف الملابس في منتصف الشوط الثاني من المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتوقفت مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي الموافق 19 يونيو الجاري، لمدة وصلت إلى 46 دقيقة، بسبب الظروف الجوية السيئة أيضًا، بالإضافة إلى تكرار الأمر نفسه في مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تأجلت لمدة ساعتين أيضًا.

ومن أبرز الظواهر التي تشهدها النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، هى ظاهر الأهداف العكسية، التي وصل عددها حتى الآن في البطولة إلى ثلاثة أهداف، جميعهم من الفرق الأفريقية المشاركة بالبطولة، حيث سجل وسام أبو علي لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه أمام بالميراس بالجولة الثانية، موداو لاعب صن داونز ضد بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى عبد المنعم بوطويل لاعب الوداد المغربي، الذي سجل هدف في مرمى فريقه أمس، خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي.

وكان للشقيقين بيلينجهام نصيب في المواقف الغريبة التي شهدتها النسخة الحالية من البطولة، حيث تمكن جوب بيلينجهام الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد جود بيلينجهام أمس، من تسجيل هدف في فوز فريقه بروسيا دورتموند برباعية على حساب صن داونز، ليلحق به شقيقه في اليوم التالي ويسجل هدف في فوز ريال مدريد على حساب باتشوكا المكسيكي.

ولم تخل بطولة كأس العالم للأندية 2025 من المواقف، التي تبرز دائما الإصرار الدائم على النجاح، هو ما قام بتطبيقه اللاعب الإيفواري جورجي مينونجو لاعب سياتنل ساوندرز الأمريكي بشكل فعلي، خلال هذه النسخة من البطولة، بعدما ظهر في مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد، ببطولة كأس العالم للأندية، على الرغم من أنه لا يرى سوى بعين واحدة فقط، عقب تعرضه للإصابة بعدوى في العين اليسرى.

وعلى الرغم من أن صاحب ال 22 عاما يعاني لا يرى نهائيا بالعين اليسرى، إلا أنه أصر على استكمال مشواره في كرة القدم، لذلك اتجه إلى صفوف الفريق الأمريكي لتظهر معه في النسخة الأولى بمونديال الأندية بمشاركة 32 فريقا.

وفي سياق متصل سجلت مباراة ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية، إشهار الحكم 11 بطاقة صفراء، منها بطاقتين للاعب واحد وهو كاستانيو، مما أدى إلى قيام الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

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