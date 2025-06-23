مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو.

ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره العين الإماراتي ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس العالم للأندية.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

ريد بول سالزبورج ضد الهلال - 1:00 صباحا - إم بي سي مصر 2 ، إم بي سي أكشن.

مانشستر سيتي ضد العين - 4:00 صباحا - DAZN

سياتيل ساونديرز ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - DAZN

أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو - 10:00 مساء - DAZN