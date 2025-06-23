مدافع ليفربول يكشف "لمصراوي" الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي
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كتب - محمد القرش:
كشف يوسف منصور مدافع فريق ليفربول تحت 19 عاما، الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي من حيث الموهبة والتطوير.
وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الرتم في إنجلترا عالي جدا، أول ماتش لعبته عانيت بسبب أني كنت متعود على رتم الكرة المصرية، روحت لقيت الدنيا ماشية لمسة ولعبة".
وأضاف: "في إنجلترا مفيش حاجة اسمها لاعب أيمن يلعب ناحية اليمين بس، أنا بلعب برجلي اليمين والمدرب وظفني باك شمال من تاني ماتش".
وأوضح: "كموهبة اللاعب المصري أفضل من الإنجليزي، لكن المشكلة بتكون في تطوير المواهب، وده مش موجود في مصر ومفيش تأسيس".
واختتم لاعب ليفربول: "عشان كدا بنشوف اللاعيبة زي لامين يامال بيلعبوا فريق أول من 16 و17 سنة، لكن في مصر عشان تلعب فريق أول لازم يبقى عندك أقل حاجة 20 سنة".
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