مدافع ليفربول يكشف "لمصراوي" الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي

كتب - محمد القرش:

كشف يوسف منصور مدافع فريق ليفربول تحت 19 عاما، الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي من حيث الموهبة والتطوير.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الرتم في إنجلترا عالي جدا، أول ماتش لعبته عانيت بسبب أني كنت متعود على رتم الكرة المصرية، روحت لقيت الدنيا ماشية لمسة ولعبة".

وأضاف: "في إنجلترا مفيش حاجة اسمها لاعب أيمن يلعب ناحية اليمين بس، أنا بلعب برجلي اليمين والمدرب وظفني باك شمال من تاني ماتش".

وأوضح: "كموهبة اللاعب المصري أفضل من الإنجليزي، لكن المشكلة بتكون في تطوير المواهب، وده مش موجود في مصر ومفيش تأسيس".

واختتم لاعب ليفربول: "عشان كدا بنشوف اللاعيبة زي لامين يامال بيلعبوا فريق أول من 16 و17 سنة، لكن في مصر عشان تلعب فريق أول لازم يبقى عندك أقل حاجة 20 سنة".