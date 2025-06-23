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مدافع ليفربول يكشف "لمصراوي" الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي

08:00 ص الإثنين 23 يونيو 2025
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    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (2)
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    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (3)
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    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (1)
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كتب - محمد القرش:

كشف يوسف منصور مدافع فريق ليفربول تحت 19 عاما، الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي من حيث الموهبة والتطوير.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الرتم في إنجلترا عالي جدا، أول ماتش لعبته عانيت بسبب أني كنت متعود على رتم الكرة المصرية، روحت لقيت الدنيا ماشية لمسة ولعبة".

وأضاف: "في إنجلترا مفيش حاجة اسمها لاعب أيمن يلعب ناحية اليمين بس، أنا بلعب برجلي اليمين والمدرب وظفني باك شمال من تاني ماتش".

وأوضح: "كموهبة اللاعب المصري أفضل من الإنجليزي، لكن المشكلة بتكون في تطوير المواهب، وده مش موجود في مصر ومفيش تأسيس".

واختتم لاعب ليفربول: "عشان كدا بنشوف اللاعيبة زي لامين يامال بيلعبوا فريق أول من 16 و17 سنة، لكن في مصر عشان تلعب فريق أول لازم يبقى عندك أقل حاجة 20 سنة".

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يوسف منصور ليفربول الفارق بين اللاعب المصري والإنجليزي لاعب ليفربول
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