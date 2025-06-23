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موعد مباراة الهلال و ريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

12:25 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الهلال السعودي

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القاهرة - مصراوي

يواجه الهلال السعودي نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الإثنين 23 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتقام المباراة على ملعب أودي فيلد الأمريكي.

ويحتل سالزبورج المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يدخل الهلال السعودي المباراة وهو يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة.

وتضم مجموعة الهلال كلا من: ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي، باتشوكا المكسيكي.

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كأس العالم للأندية 2025 مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة موعد مباراة الهلال و ريد بول سالزبورج مباراة الهلال و ريد بول سالزبورج ملعب أودي فيلد الأمريكي
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