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"قبل مباراة المونديال".. تاريخ مواجهات الأهلي والأندية البرتغالية

03:46 م الإثنين 23 يونيو 2025
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 14 صورة
    خلال مباراة الأهلي و بالميراس
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    جماهير الأهلي
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    جماهير الأهلي
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (8)
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    هدف إنتر ميامي الثاني في مرمى بورتو (1)
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    لحظة تسجيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي (1)
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    مباراة بورتو وإنتر ميامي (1)
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    أومورديون صاحب الهدف الأول لبورتو (1)
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الختامية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية البرتغالية

وستكون هذه هي المباراة الثالثة، التي تجمع بين النادي الأهلي والأندية البرتغالية، حيث سبق أن تواجها معا في مباراتين من قبل، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز فيهما.

ويعود تاريخ أول مواجهة بين النادي الأهلي وبنفيكا ، إلى عام 1963 في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين، على ستاد القاهرة وانتهى لصالح المارد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبعد 37 عاما، تكررت مواجهة المارد الأحمر مرة أخرى، حيث شهد عام 2007 مباراة ودية آخرى بين الفريقين وانتهت أيضًا لصالح الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل لاعبو المارد الأحمر 5 أهداف في شباك فريق بنفيكا، فيما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف.

ولم يواجه المارد الأحمر فريق بورتو من قبل، سواء على الصعيد الرسمي أو حتى على المستوى الودي.

ويذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة أمام فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية، فيما تلقى فريق بورتو الهزيمة أيضًا في الجولة ذاه من فريق إنتر ميامي، بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتواجد النادي الأهلي وبورتو البرتغالي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

1- بالميراس البرازيلي، مباراتين، 4 نقاط.

2- إنتر ميامي الأمريكي، مباراتين، 4 نقاط.

3- بورتو البرتغالي، مباراتين، نقطة وحيدة.

4- الأهلي، مباراتين، نقطة وحيدة.

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