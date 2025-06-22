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صدمة للنادي الأهلي قبل مواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية

11:49 م الأحد 22 يونيو 2025
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    ياسر إبراهيم ومروان عطية (1)
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    ياسر إبراهيم (1)
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم ومروان عطية
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم (1)
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    ميسي وياسر إبراهيم (1)
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم من مران الأهلي
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    مران الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

مازال موقف ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة بورتو المقبلة بمونديال الأندية، لم يحدد حتى الآن خاصة بعد شكواه من بعض الآلام في العضلة الضامة.

ويلاقي النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم عمل اختبار طبي لياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لتحديد مدى جاهزيته لمباراة بورتو المقبلة، خاصة بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة، ولكن الأقرب هو غياب اللاعب عن المباراة".

وحال عدم جاهزية ياسر إبراهيم للمشاركة في مباراة بورتو البرتغالي المقبلة، سيلتحق بالثنائي إمام عاشور الذي تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة في مباراة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي وكذلك طاهر محمد طاهر الذي تعرض لإصابة عضلية في المباراة ذاته.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز على حساب نظيره بورتو في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الثلاثاء، لتسجيل أول فوز له في النسخة الحالية من مونديال الأندية 2025.

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