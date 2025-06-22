كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بورتو، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتسجل هذه المباراة المواجهة الرسمية الأولى، التي تجمع بين فريقي الأهلي وبورتو البرتغالي، حيث تواجها الفريقين معا في مباراتين وديتين فقط من قبل، نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز فيهما.

وسبق للاعب النادي الأهلي أحمد سيد زيزو المشاركة في 3 مباريات من قبل أمام بورتو، خلال تواجده في الدوري البرتغالي رفقة "ناسيونال ماديرا وموريرينسي".

أرقام زيزو أمام فريق بورتو

وخلال 3 مباريات سابقة خاضها زيزو أمام بورتو، خلال تواجده في بطولة الدوري البرتغالي، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في مباراة واحدة ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

ويعود تاريخ أول مواجهة لنجم وسط النادي الأهلي أمام فريق بورتو البرتغالي، إلى موسم 2016-2017، خلال تواجده ضمن صفوف فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي، في لقاء انتهى لصالح بورتو بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل.

وكانت المباراة الثانية التي لعب خلالها زيزو أمام فريق بورتو، في موسم 2017-2018، خلال تواجده رفقة فريق موريرينسي البرتغالي، في مباراة انتهت آنذاك بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف.

والمواجهة الأخيرة لزيزو أمام الفريق البرتغالي، كانت في موسم 2018-2019 خلال لعبه ضمن صفوف موريرينسي أيضصًا، في مباراة انتهت لصالح بورتو، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان زيزو انتقل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

ويذكر أن الأهلي يتواجد مع فريق بورتو في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي".

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