متابعة - يوسف محمد:

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوز الأول في النسخة الحالية مكن بطولة كأس العالم للأندية، بعد الانتصار على حساب نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالبطولة، فيما توقف استمر باتشوكا في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ديان هويسين، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أردا جولر، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

أبرز أحداث الشوط الأول منب مباراةب اتشوكا وريال مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من لاعب باتشوكا المكسيكي ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية لمرمى ريال مدريد.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من لاعب باتشوكا من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، يتصدى لها تيبو كورتوا حارسص مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 22: تسديدة من لاعب باتشوكا من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر بجوار اتلقائم.

الدقيقة 25: مطالبات من لاعبي باتشوكا بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 30: تسديدة من أردا جولر لاعب ريال مدريد ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 35: جود بيلينجهام يحرز الهدف الأول لريال مدريد في مرمى باتشوكا.

الدقيقة 43: أردا جولر يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى باتشوكا.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة من لاعب باتشوكا من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 59: تسديدة قوية من لاعب باتشوكا من على حدو منطقة الجزاء، يتصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 70: فالفيردي يحرز الهدف الثالث لريال مدريد في مرمى باتشوكا.

الدقيقة 81: إلياس مونتيل يحرز الهدف الأول لباتشوكا في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.