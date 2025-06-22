بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية مباراة ريال مدريد وباتشوكا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، على ملعب "بنك أوف أمريكا".

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد

وكانت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، أعلنت عن الحصول على حقوق بث مباريات المجموعة الثامنة، حيث يتواجد الهلال.

تردد قناة إم بي سي مصر 1

التردد: 12016

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ترتيب المجموعة الثامنة قبل مباراة الريال

1.ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

2.ريال مدريد - نقطة

3.الهلال - نقطة

4.باتشوكا - دون نقاط

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