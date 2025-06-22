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"ثلاثي هجومي".. تشكيل ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في كأس العالم للأندية

09:27 م الأحد 22 يونيو 2025
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    هدف ريال مدريد أمام الهلال السعودي (2)
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    الهلال وريال مدريد
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    هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    ريال مدريد
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة تشابي ألونسو المدير الفني للفريق، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك ريال مدريد في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي".

ويدخل ريال مدريد اللقاء بشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ديان هويسين، فران جارسيا.

خط الوسط: تشواميني، أردا جولر، فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة ريال مدريد الماضي في الجولة الأولى بالبطولة أمام الهلال السعودي، فيما تلقى باتشوكا الهزيمة في الجولة الماضية أمام سالزبورج النمساوي.

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