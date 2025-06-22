الفرق الأفريقية تسيطر على الأهداف العكسية بكأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 3 أهداف عكسية في دور المجموعات حتى الآن.

وسجل عبد المنعم بوطويل هدف ذاتي في الدقيقة السادسة من عمر شوط المباراة الأول، ليعطي التقدم لفريق يوفنتوس.

ويعد هذا هو الهدف العكسي الثالث في بطولة مونديال الأندية، بعد وسام أبو علي ضد إنتر ميامي، وموداو لاعب صن داونز ضد بوروسيا دورتموند.

وبذلك سيطرت الفرق الأفريقية على سجل الأهداف العكسية في دوري مجموعات كأس العالم للأندية حتى الآن.

يُذكر أن مباراة الوداد ويوفنتوس انتهت بفوز الفريق الإيطالي برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

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