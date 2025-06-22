كتب - يوسف محمد:

أشعلت جماهير الوداد المغربي مدرجات ملعب "لينكولن فاينانسيال فيلد"، الذي يستضيف مباراة الفريق المغربي أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب تسجيل فريقه الهدف الأول في مرمى الفريق الإيطالي.

ويلاقي فريق الوداد المغربي حاليا نظيره يوفنتوس الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الشوط الأول من مباراة الوداد المغربي أمام يوفنتوس الإيطالي، انتهى بتقدم الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال الأندية.

وعقب إحراز اللاعب لوتش الهدف الأول للوداد في مرمى فريق يوفنتوس، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، قامت الجماهير المغربية بإشعال الألعاب النارية داخل المدرجات، مما اضطر حكم المباراة إلى إيقاف اللقاء لحين انتهاء أثار دخان الألعاب النارية.

ويشارك الوداد المغربي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي".