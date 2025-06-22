"يصعب التغلب عليه".. لاعب بورتو يتغنى بالأهلي قبل مواجهة كأس العالم

كتب - محمد القرش:

تغنى جابرييل فيجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، بالأهلي قبل مواجهة كأس العالم للأندية 2025.

وقال فيجا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي بورتو: "الأهلي خصم من الصعب جدًا التغلب عليه، متكامل للغاية وله سجل حافل يتضمن ألقابًا في مصر ودوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية للمدرب وزملائي في الفريق الذين رحبوا بي ترحيبًا حارًا، ومن الواضح أن هناك الكثير من الحزن لأن النتائج لا تسير كما نرغب".

وأوضح: "في النهاية أهم شيء هو الفريق، علينا التركيز على الفوز بالمباراة الأخيرة، والقيام بعملنا، وإنهاء دور المجموعات بانتصار".

وواصل: "لا أعتقد أنها ستكون مباراة سهلة، بأي حال من الأحوال، أعرف الأهلي، فقد دربني مدربهم عندما كنت في الثامنة من عمري، وأعرف مدى جديتهم في العمل، إنهم جيدون للغاية".

واختتم: "كنت في المملكة العربية السعودية، لذا أعرف أنهم فريق يصعب التغلب عليه، متكامل للغاية، ولديهم سيرة ذاتية واسعة تشمل ألقابًا في مصر ودوري أبطال أفريقيا، إنهم هنا لسبب وجيه ونحن نحترمهم كثيرًا، سنبذل قصارى جهدنا ونفوز".

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