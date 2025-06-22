كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي بورتو البرتغالي إلغاء تدريبه الصباحي اليوم، الذي يستعد من خلاله لمواجهة النادي الأهلي في الجولة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وأشار نادي بورتو البرتغالي عبر موقعه الرسمي، أن سبب إلغاء المران الصباحي للفريق قبل مواجهة الأهلي، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد العاصفة التي ضربت ولاية نيوجيرسي اليوم، مما أدى إلى تطبيق الجميع لبروتوكول السلامة.

وذكر النادي أيضًا عبر موقع الرسمي، أن الفريق اكتفى بعمل تدريبات بدنية، داخل المرافق المخصصة لمركز التدريب الخاص بهم في بطولة كأس العالم 2025.

ويشارك الأهلي وبورتو البرتغالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي".

ويبحث كلا من الأهلي وبورتو البرتغالي عن الفوز الأول في البطولة، فلم يحقق أي منهما الفوز في البطولة حتى الآن، حيث حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس بهدفين دون مقابل.

وفي المقابل، لم يحقق فريق بورتو هو الأخر أي فوز في البطولة حتى الآن، بعدما تعادلا سلبيا في الجولة الأولى أمام بالميراس، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام إنتر ميامي الأمريكي، بهدفين مقابل هدف واحد.

ويذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي".

أقرأ أيضًا:

شوبير يكشف موقف الأهلي من عروض ضم عمر الساعي

ناشيء فاركو يضع شروطة للانتقال إلى الأهلي - خاص



