تعليق مثير للجدل من نجم بورتو على زيزو وإمام عاشور وتريزيجيه

كتب - محمد القرش:

أثار تصريح جابرييل فيجا نجم بورتو البرتغالي جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال فيجا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي بورتو: "أعرف تريزيجيه وزيزو وإمام عاشور".

وأضاف: "لقد شاهدتهم يلعبون ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية العام الماضي، سيكون الأمر صعبًا، لكن هدفنا هو الفوز".

ولم يسبق أن التقى الأهلي ومانشستر سيتي في أي مسابقة عبر التاريخ، وسبق لمحمود حسن تريزيجيه وحده أن واجه السيتي عندما كان لاعبا في أستون فيلا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بورتو في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو.

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