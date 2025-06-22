لاعب ليفربول يعلق على انتقال زيزو من الزمالك للأهلي

كتب - محمد القرش:

علق يوسف منصور لاعب فريق ليفربول تحت 19 عاما على انتقال أحمد مصطفى زيزو من الزمالك للأهلي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا أعرف الظروف التي دفعت زيزو للانتقال إلى الأهلي، هو وحده من يستطيع أن يحدد موقفه وأولوياته".

وأضاف: "لكن بالنسبة للعامة، فهو كان نجم الزمالك ومحبوب من كل الجماهير، لكن مع الانتقال للأهلي خسر جمهور الزمالك".

وأوضح: "الكورة مش مكملة، كلها سنتين تلاتة ويعتزل، أهم حاجة بالنسبة لأي لاعب هو حب الجمهور، لكن هناك أشياء خفية تحدث لا يعرفها أحد".

واختتم لاعب ليفربول: "في النهاية، هناك أشياء تحدث لا يعرفها أحد سوى اللاعب، لذلك لا يمكنني الحكم عليه دون معرفة الأسباب، لكن لو امتلكت شعبية زيزو لأكملت مسيرتي في الزمالك".

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