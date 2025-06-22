كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

يوفنتوس

2 1
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

باتشوكا

جميع المباريات

إعلان

لاعب ليفربول يعلق على انتقال زيزو من الزمالك للأهلي

07:26 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
  • عرض 12 صورة
    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (7)
  • عرض 12 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
  • عرض 12 صورة
    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (6)
  • عرض 12 صورة
    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (5)
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (2)
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (4)
  • عرض 12 صورة
    يوسف منصور لاعب ليفربول تحت 19 عاما (1)
  • عرض 12 صورة
    زيزو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

علق يوسف منصور لاعب فريق ليفربول تحت 19 عاما على انتقال أحمد مصطفى زيزو من الزمالك للأهلي.

وقال يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا أعرف الظروف التي دفعت زيزو للانتقال إلى الأهلي، هو وحده من يستطيع أن يحدد موقفه وأولوياته".

وأضاف: "لكن بالنسبة للعامة، فهو كان نجم الزمالك ومحبوب من كل الجماهير، لكن مع الانتقال للأهلي خسر جمهور الزمالك".

وأوضح: "الكورة مش مكملة، كلها سنتين تلاتة ويعتزل، أهم حاجة بالنسبة لأي لاعب هو حب الجمهور، لكن هناك أشياء خفية تحدث لا يعرفها أحد".

واختتم لاعب ليفربول: "في النهاية، هناك أشياء تحدث لا يعرفها أحد سوى اللاعب، لذلك لا يمكنني الحكم عليه دون معرفة الأسباب، لكن لو امتلكت شعبية زيزو لأكملت مسيرتي في الزمالك".

اقرأ أيضًا:

ناشيء فاركو يضع شروطة للانتقال إلى الأهلي - خاص

بعد عودته من ولفرهامبتون.. الأهلي يكثف المفاوضات مع هذا اللاعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك الأهلي الأهلي اليوم ليفربول لاعب ليفربول يوسف منصور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"