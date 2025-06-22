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لحظة بلحظة.. يوفنتوس ضد الوداد المغربي 2-1

07:04 م الأحد 22 يونيو 2025
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    لقطة هدف يوفنتوس في مرمى الوداد (1)
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    لاعب يوفنتوس الإيطالي خلال مباراة الوداد المغربي (1)
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    احتفال لاعبي اليوفنتوس (1)
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    مباراة الوداد ويوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    لاعب فريق يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    رد فعل لاعب الوداد المغربي بعد هدف يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    حارس مرمى يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    إحماء لاعبي يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    كينان يلدز لاعب يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال لاعبي يوفنتوس بالهدف الثاني في مرمى الوداد (1)
  • عرض 15 صورة
    هدف يوفنتوس الأول في الوداد (1)
  • عرض 15 صورة
    لاعب فريق يوفنتوس 1 (1)
  • عرض 15 صورة
    هدف الوداد الأول في مرمى يوفنتوس (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطة هدف يوفنتوس الأول في الوداد (1)
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق يوفنتوس الإيطالي نظيره الوداد المغربي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "لينكولين فاينانسيال فيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بمونديال الأندية.

ويدخل فريق يوفنتوس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: ألبرتو كوستا، لويد كيلي، أندريا كامبياسو، نيكولو سافونا، بيير كالولو.

خط الوسط: وستون مكيني، كيفرين تورام أوليان.

خط الهجوم: كنان يلدز، فرانشيسكو كونسيساو، كولو مواني.

أبرز أحداث مباراة يوفنتوس والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: عبد المنعم بوطويل يحرز الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى الوداد بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 10: عرضية من لاعب يوفنتوس ولكنها تمر دون خطورة على مرمى الوداد.

الدقيقة 16: كيان يلدز يحرز الهدف الثاني لفريق يوفنتوس في مرمى الوداد المغربي.

الدقيقة 20: تسديدة قوية من لاعب يوفنتوس ولكنها تمر بجوار مرمى الوداد.

الدقيقة 25: الوداد يسجل الهدف الأول في مرمى يوفنتوس عن طريق ثيمبينكوسي لوتش.

الدقيقة 35: رأسية قوية من لاعب الوداد المغربي ولكنها تمر خارج مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 40: رأسية من لاعب الوداد المغربي، تمكر أعلى مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 44: سقوط من لاعب يوفنتوس داخل منطقة الجزاء، الحكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: عرضية من لاعب يوفنتوس داخل منطقة جزاء الوداد ولكن يتم إخراجها من الدفاع.

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