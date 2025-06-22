كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم تحكيم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن في وقت سابق عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبورتو، الذي سيكون بقيادة الفنزويلي خيسوس فالينزويلا حكم ساحة، يعاونه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، بالإضافة إلى الإماراتي عمر العلي حكما رابعا.

وفي السياق ذاته يتواجد على تقنية الفار في المباراة كلا من، الفنزويلي خوان سوتو، حكم فيديو، الأوروجوياني ليودان جونزاليس، حكم فيديو مساعد، بالإضافة إلى أليخاندرو هيرناندز دعم "VAR".

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويسعى المارد الأحمر خلال مباراة بورتو المقبلة، إلى تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، حيث لم يحقق أي فوز حتى الأن، بعد أن سيطر التعادل السلبي على مباراة الجولة الأولى، قبل أن يتعرض للهزيمة في المباراة الثانية أمام بالميراس بثنائية نظيفة.

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