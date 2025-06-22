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"واثقين من الفوز".. لاعب بورتو يتحدث عن مواجهة الأهلي في كأس العالم

05:57 م الأحد 22 يونيو 2025

الأهلي وبورتو

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كتب - محمد القرش:

علق فاسكو سوزا لاعب فريق بورتو البرتغالي، على مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال سوزا: "نادي بورتو يعيش على الانتصارات، لذلك نحتاج إلى إظهار هذا الأمر خلال مباراتنا الأخيرة في دور المجموعات".

وأضاف: "يجب أن نساعد النادي، ونظهر روح الانتصار في مباراة الأهلي، ولدينا ثقة كبيرة في مدربنا".

وعن مباراة الأهلي: "أتوقع أن تكون تنافسية، حيث شاهدنا الكثير من المفاجأت في مباريات كأس العالم للأندية، لذلك ستكون مواجهة صعبة".

واختتم لاعب بورتو: "واثقين من الفوز كما نفعل دائما، ويثق النادي بنا أيضًا ويدعمنا دائما".

يُذكر أن مباراة الأهلي وبورتو تقام في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل الموافق 24 يونيو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

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