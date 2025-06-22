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"يلعب بعين واحدة".. لاعب سياتل ساوندرز يثير الجدل في كأس العالم للأندية

05:40 م الأحد 22 يونيو 2025
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (10)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (8)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (9)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (11)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (4)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (5)
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    جورجي مينونجو لاعب سياتل ساوندرز (3)
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كتب - محمد القرش:

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 الجارية الآن في الولايات المتحدة الأمريكية حدثا تاريخيا فريدا من نوعه.

بدأت القصة في الدقيقة 79 من زمن مباراة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز الأمريكي، عندما شارك اللاعب جورجي مينونجو بدلا من كالاتي كوسا.

لم يكن ذلك تبديلا عاديا، حيث نقل اللاعب الإيفواري قصته الفريدة من نوعها للعالم أجمع من خلال النسخة الأولى من الشكل الجديد لكأس العالم للأندية.

وتكمن القصة في أن اللاعب صاحب الـ 22 عاما، لا يستطيع أن يرى سوى بعين واحدة، بعد أن تعرض لعدوى في العين خلال فترة تحضير موسم 2023 مع فريق تاكوما ديفاينس.

وقام مينونجو بإجراء عملية جراحية على عينه، مما أدى لفقدان البصر نهائيا للعين اليسرى.

وأصر اللاعب الإيفواري على مواصلة لعب كرة القدم لينضم إلى فريق سياتل ساوندرز في موسم 2024/25، في صفقة انتقال حر.

وقال مينونجو في تصريحات صحفية: "عشت لحظات صعبة بسبب فقدان البصر، لكن تغلبت عليها في النهاية".

وأضاف: "كانت تلك اللحظات الأصعب في حياتي، حيث بدأت عندما شعر بمشكلة في عيني بالتمرين أدت إلى إجراء عملية جراحية".

واختتم: "لكني لم استسلم وواصلت العمل، لذلك أعتقد أنه بإمكاني أن أكون أفضل من الذي يرون بعينين".

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