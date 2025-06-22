كتب- محمد عبدالهادي:

يواجه الاتحاد العربي لكرة القدم أزمة جديدة تتعلق بمصير بطولة كأس العرب للأندية 2025، في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، وهو ما دفع مسؤولي الاتحاد إلى دراسة تأجيل الحدث الكروي المنتظر، الذي كان مقررًا إقامته في مصر خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 11 أغسطس 2025 بمشاركة 37 فريقًا عربيًا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، فأن الأوضاع الأمنية المتوترة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي ألقت بظلالها على التحضيرات الخاصة بالبطولة، خاصة مع تلقي الاتحاد العربي إشارات من بعض الأندية بشأن نيتها الاعتذار عن المشاركة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين وصعوبة التنقلات الجوية، فضلًا عن التحديات التنظيمية المتزايدة.

وتوقعت الصحيفة أن يتخذ الاتحاد العربي قراره النهائي خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما مع ضغط الوقت واقتراب الموعد المحدد للبطولة، التي تُعد واحدة من أبرز التجمعات الكروية على مستوى الأندية في المنطقة.

في السياق ذاته، قرر نادي السد القطري تجاهل المشاركة في كأس العرب للأندية، بإعلانه الرسمي عن إقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد في إسبانيا خلال الفترة من 16 يوليو إلى 4 أغسطس، وهو ما يتعارض زمنيًا مع موعد البطولة، ما يعزز احتمالات تأجيلها.

يُذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة، التي حملت اسم "كأس الملك سلمان للأندية العربية"، شهدت تتويج نادي النصر السعودي باللقب بعد فوزه على الهلال بنتيجة 2-1 في النهائي الذي أقيم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

اقرأ أيضًا:

"سأضربك ضربا مبرحا".. نجم إنتر ميلان يهدد مشجع باريس سان جيرمان (فيديو)

علي لطفي يكشف عن لاعب أنقذ الأهلي من الهزيمة أمام إنتر ميامي