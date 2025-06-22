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إنجاز تاريخي.. فريدة بهنسي تحصد فضية بطولة العالم لناشئات الجمباز

05:04 م الأحد 22 يونيو 2025

فريدة بهنسي لاعبة المنتخب الوطني لناشئات الجمباز

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كتب- محمد خيري:

توجت فريدة بهنسي لاعبة المنتخب الوطني لناشئات الجمباز الإيقاعي بفضية بطولة العالم والمقامة بالعاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري بمشاركة 167 لاعبة من 68 دولة على مستوى العالم.

وحصدت "بهنسي" الميدالية الفضية في منافسات الصولجان عقب تحقيقها 25.550 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وتأهلت فريدة بهنسي رفقة زميلتها لينا حليقة لنهائيات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي بعد أن جاءت فريدة في المركز الثالث في أداة الصولجان خلف لاعبتا المنتخب الاسترالي والأمريكي على الترتيب في التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي.

وسبق وحققت فريدة مشاركات هامة في العديد من البطولات الدولية محققة ميداليات أيضًا هامة، والآن تطمح إلى تحقيق ما هو أفضل من ذلك وتمثيل البعثة المصرية بأفضل طريقة ممكنة.

بينما تأهلت لينا حليقة إلى النهائيات بعد أن جاءت في المركز الخامس في أداة الشريطة بالمنافسات المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم.

وقدمت لينا نفسها بتحقيق ميداليات هامة في العديد من البطولات الدولية، وتسعى إلى الدخول في المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات لتحقيق ميدالية جديدة لمصر في المنافسات العالمية.

وتسعى بطلات منتخب مصر للجمباز الايقاعي للناشئات إلى تحقيق مشاركة قوية وتنافسية مع تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للجمباز الإيقاعي.

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فريدة بهنسي ناشئات الجمباز
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