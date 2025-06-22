ضربة قوية للهلال السعودي بكأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت وكالة المحترف الصربي بصفوف الهلال السعودي، ألكسندر ميتروفيتش، عن مدة الغياب المحتملة للاعب بكأس العالم للأندية.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، عن وكالة ميتروفيتش، اليوم الأحد، غياب اللاعب لفترة تتراوح مابين 7 إلى 14 يومًا بسبب إصابة تعرض لها في العضلة الخلفية:"هي إصابة غير مقلقة".

وغاب اللاعب صاحب الـ 30 عامًا عن مباراة فريق الهلال الأولى بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد بسبب الإصابة.

وكان فريق الهلال قد تعادل بهدف لمثله مع نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي عند العاشرة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ويختتم فريق الهلال مشواره بدور المجموعات بمواجهة نظيره ريد بول سالزبورج عند الرابعة من صباح يوم الجمعة الموافق 27 يونيو.

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة الرصيد ذاته الذي يحتل به ريال مدريد المركز الثاني، فيما يتصدر فريق ريد بول سالزبورج المجموعة برصيد ثلاثة نقاط بينما يتذيل باتشوكا المجموعة بدون نقاط.

يذكر أن اللاعب كان قد شارك بقميص الهلال في الموسم الماضي 2024/25 بـ 36 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه.

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