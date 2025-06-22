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شاهد.. قناة مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية

04:03 م الأحد 22 يونيو 2025

ريال مدريد

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لريال مدريد الإسباني، أمام نظيره باتشوكا المكسيكي اليوم الأحد في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا

وتنطلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب بنك أمريكا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

واستهل نادي ريال مدريد مشواره في المجموعة، بالتعادل الإيجابي مع الهلال السعودي بهدف لكل فريق، في الجولة الأولى.

يتساوى ريال مدريد مع الهلال في المركزين الثاني والثالث، برصيد نقطة وحيدة، بينما يتصدر سالزبورج جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

قناة مجانية لنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا

وتقرر إذاعة مباراة ريال مدريد وباتشوكا، بشكل مجاني، عبر شاشة قناة إم بي سي مصر2، بصوت المعلق فارس عوض.

كما سيتم نقل المواجهة المرتقبة عبر قناة إم بي سي أكشن المفتوحة، بتعليق عبد الله الحربي.

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