كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة فلومينينسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، لحظة إنسانية مؤثرة خطفت أنظار الجماهير وعدسات الكاميرات.

فبينما كان الفريق البرازيلي يتجه لتحقيق فوز كبير بنتيجة 4-2، كانت المدرجات شاهدة على فرحة من نوع آخر، حيث فاجأت إحدى مشجعات فلومينينسي زوجها بإعلان حملها بطريقة مبتكرة وعاطفية.

وبحسب اللقطات التي وثقتها الكاميرات، قامت المشجعة بالتقاط صورة مع زوجها، قبل أن تُخرج من حقيبتها قميصًا صغيرًا لنادي فلومينينسي، كرمز لقدوم مولود جديد ينضم لعائلة مشجعي النادي.

وقد بدا على الزوج علامات الدهشة والفرح الكبير، بينما كانت زوجته تبتسم له وسط تصفيق وفرحة الجماهير المحيطة بهما.