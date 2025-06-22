لاعب ريال مدريد يلوح بالعصيان: إن لم أشارك سأرحل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لوّح المحترف التركي بصفوف ريال مدريد، أردا جولر إلى تفكيره في الرحيل عن ناديه الإسباني حال عدم مشاركته ولكنه في الوقت ذاته أكد على شعوره بأهمية أكبر داخل الفريق مع تولي المدير الفني تشابي ألونسو المهمة.

ريال مدريد كان قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف فنربخشة التركي.

وقال اللاعب الذي ينشط بمراكز الهجوم خلال تصريحات أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد:"لا أفكر حاليًا في الرحيل عن ريال مدريد ولكن بالطبع سأفكر في الأمر وكل شيء حال عدم المشاركة ولكن حاليًا أركز بشكل كامل خلال التدريبات مع الفريق".

وأشار الموهبة التركية إلى أنه يشعر بأهمية أكبر داخل الفريق مع تولي تشابي ألونسو المهمة الفنية إذ يتحدث معه بصورة دائمًا كما دفع به لمدة 45 دقيقة خلال مباراة الهلال الأولى بكأس العالم للأندية، مضيفًا:"لقد شاركت لمدة 45 دقيقة فهذا أفضل وأشعر بالراحة في العمل معه إذ يحب التحكم في إيقاع اللعب والتمريرات القصيرة ويراني لاعب وسط وهو أمر جيد بالنسبة لي".

وشدد اللاعب الدولي الشاب على أن هدفه خلال الفترة الجارية مع ريال مدريد هو المشاركة بأكبر صورة ممكنة والفوز بكل البطولات مع الفريق.

أرقام أردا جولر مع ريال مدريد

اللاعب التركي شارك بقميص ريال مدريد منذ انضمامه بـ 56 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 9 لزملائه.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي عند العاشرة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة ريال مدريد بكأس العالم للأندية

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية برصيد نقطة الرصيد ذاته الذي يحتل به الهلال السعودي المركز الثالث، فيما يتصدر فريق ريد بول سالزبورج المجموعة بثلاثة نقاط ويتذيل فريق باتشوكا الترتيب بدون نقاط.

اقرأ أيضًا:

"استبدله بأخيه".. قصة شقيقان إنتر اللذان ظهرا في الفوز القاتل أمام أوراوا الياباني

"البداية شهدها الأهلي".. رقم سلبي يتكرر للمرة الرابعة بكأس العالم للأندية