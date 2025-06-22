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"البداية شهدها الأهلي".. رقم سلبي يتكرر للمرة الرابعة بكأس العالم للأندية

03:06 م الأحد 22 يونيو 2025
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    بالميراس وبورتو
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    فلومينينسي ودورتموند
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    الأهلي و إنترميامي
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    فلومينينسي ودورتموند
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    فلومينينسي ودورتموند
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    مونتيري وريفربليت
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    مونتيري وريفربليت
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    الأهلي و إنترميامي
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    مونتيري وريفربليت
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    فلومينينسي ودورتموند
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أعادت منافسات الجولة الثانية التي أُقيمت فجر اليوم الأحد رقمًا سلبيًا كانت قد شهدت النسخة الجارية من كأس العالم للأندية في ثلاث مباريات سابقة منذ انطلاق البطولة.

فريق ريفر بليت الأرجنتيني تعادل سلبيًا أمام نظيره مونتيري المكسيكي خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب روز بول في ولاية كاليفورنيا.

التعادل السلبي لم يكن الأول في البداية فالبداية شهد عليها الأهلي حين التقى بنظيره إنتر ميامي بافتتاح النسخة الجارية من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ورغم الفرص التي سنحت للاعبي الفريقين واحتساب الحكم ركلة جزاء للنادي الأهلي إلا أن التعادل السلبي قد حسم نتيجة اللقاء بعدما أهدر محمود حسن "تريزيجه" الركلة.

وتكرر الأمر خلال مباراة بورتو البرتغالي ونظيره بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم ناديي الأهلي و إنتر ميامي.

وحسم التعادل للمرة الثالثة نتيجة مباراة في النسخة الجارية من كأس العالم للأندية حين التقى فريق فلومينينسي البرازيلي بنظيره دورتموند ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة قبل أن يتكرر بمباراة ريفر بليت ومونتيري صباح اليوم.

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الأهلي وإنتر ميامي مباريات كأس العالم للأندية نتائج مباريات كأس العالم للأندية ريفر بليت ضد مونتيري فلومينينسي ضد دورتموند بورتو ضد بالميراس
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