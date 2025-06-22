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شاهد مجانا مباراة الهلال السعودي وسالزبورج في كأس العالم للأندية

02:47 م الأحد 22 يونيو 2025
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    هدف ريال مدريد أمام الهلال السعودي (2)
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    هدف ريال مدريد أمام الهلال (1) (3)
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    هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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    مباراة الهلال وريال مدريد (1)
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    روبن نيفيز يسجل الهدف الأول للهلال (1)
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    لقطة هدف ريال مدريد الأول في مرمى الهلال (1)
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كتب- محمد خيري:

يستعد فريق الهلال السعودي، لمواجهة سالسبورج النمساوي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال السعودي وسالزبورج

وتنطلق مباراة الهلال وسالزبورج، في الواحدة من صباح الإثنين، بتوقيت القاهرة، على ملعب أودي بالعاصمة واشنطن.

ويلعب الهلال ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم ريال مدريد، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وحقق فريق الهلال السعودي، نتيجة تاريخية أمام ريال مدريد بالتعادل 1-1، في الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال وسالزبورج

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة الهلال السعودي وسالزبورج، بشكل مجاني، عبر شاشة قناة إم بي سي مصر2، بصوت المعلق مدحت شلبي.

كما سيتم نقل المواجهة المرتقبة عبر قناة إم بي سي أكشن المفتوحة، بتعليق عبدالله الحربي.

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