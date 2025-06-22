"ثنائي من آسيا".. 4 أندية تودع بطولة كأس العالم للأندية رسميًا

كتب: محمد عبد الهادي

أسفرت نتائج الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن خروج 4 فرق بشكل رسمي من المنافسة، بعد تلقيها خسارتين متتاليتين، لتفقد فرصها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل خوض الجولة الثالثة.

وبينما ضمنت بعض الأندية التأهل إلى الدور المقبل، تأكدت مغادرة فرق أخرى للبطولة، في واحدة من أكثر النسخ تنافسية في تاريخ البطولة التي تقام بنسختها الاستثنائية بمشاركة 32 فريقًا.

وجاءت قائمة الفرق التي ودعت البطولة رسميًا على النحو التالي:

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا): تلقى خسارتين متتاليتين أمام بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، ليغادر البطولة مبكرًا بدون رصيد من النقاط.

أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية): سقط أمام صن داونز الجنوب إفريقي وفلومينينسي البرازيلي، ليغادر المنافسة أيضًا بدون نقاط.

أوراوا ريدز (اليابان): خسر مواجهتيه أمام ريفر بليت الأرجنتيني وإنتر ميلان الإيطالي، ليودع البطولة رسميًا.

لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة الأمريكية): تلقى خسارتين أمام تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي، ليخرج من البطولة مبكرًا.