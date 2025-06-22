كتب ـ مصطفى الجريتلي:

مازالت منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2025 مستمرة وقد تشهد مع نهاية مباريات فجر يوم الإثنين أندية جديدة قد تحسم تأهلها لدور الـ 16.

وكانت منافسات الجولة الثانية التي أُقيمت حتى الآن قد شهدت ضمان أندية فلامنجو البرازيلي وبايرن ميونخ للتأهل لدور الـ 16.

وتُستكمل منافسات الجولة الثانية بمباراة عند السابعة مساء اليوم الأحد يلتقي بها فريق يوفنتوس نظيره الوداد فيما تقام مباراة عند العاشرة يلتقي بها فريق ريال مدريد نظيره باتشوكا المكسيكي.

وتُقام مباريات صباح اليوم التالي الإثنين فيلتقي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره الهلال السعودي عند الواحدة صباحًا فيما يلتقي عند الرابعة فجرًا فريق مانشستر سيتي ونظيره العين الإماراتي.

وحال فوز فريق يوفنتوس على نظيره الوداد فسيصل إلى النقطة 6 ومن ثمّ ضمان تأهله إلى دور الـ 16 وكذلك الحال حال فوز فريق مانشستر سيتي على نظيره العين.

ترتيب مجموعة يوفنتوس وسيتي قبل مباراتي الوداد والعين

1) يوفنتوس: 3 نقاط

2) مانشستر سيتي: 3 نقاط

3) الوداد: 0 نقطة

4) العين: 0 نقطة

ريد بول سالزبوج النمساوي يمتلك فرصة للتأهل إلى دور الـ 16 حال فوزه على نظيره الهلال.

ترتيب مجموعة سالزبورج والهلال في كأس العالم للأندية

1) ريدل بول سالزبورج: 3 نقاط

2) ريال مدريد: 1 نقطة

3) الهلال: 1 نقطة

4) باتشوكا: 0 نقطة

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