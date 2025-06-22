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عقب كارثة التتويج.. لاعبو مولودية الجزائر يتبرعون بالدم للجماهير (صور)

12:51 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لاعبو مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 14 صورة
    حكم مباراة وفاق سطيف ومولودية العلمة في كأس الجزائر
  • عرض 14 صورة
    فريق مولودية الجزائر
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كتب- محمد عبدالهادي:

تواجد لاعبو نادي مولودية الجزائر في المراكز الطبية بالساعات الماضية، للتبرع بالدم لمصابي الحادث الأليم في لقاء التتويج بالدوري الجزائري.

وشهدت مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة، سقوط عدد كبير من الجماهير من المقصورة العلوية للمشجعين، مما أدي لحدوث حالات وفاة وإصابات كبيرة.

وتواجد لاعبو نادي مولودية الجزائر في الساعات الماضية بالمراكز الطبية للتبرع بالدم لصالح الجماهير المصابة.

وأعلن وزير الصحة الجزائري عبدالحق سايحي، ارتفاع عدد الوفيات إلى 3 ضحايا، وعدد المصابين والجرحى ارتفع إلي 74 مصابًا.

وكان نادي مولودية الجزائر قد توج بلقب الدوري الجزائري للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، بعد أن أنهى الموسم برصيد 58 نقطة، متقدماً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وعلى خلفية الحادث الأليم، أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء مراسم التتويج التي كانت مقررة عقب نهاية المباراة، مؤكدة أنه سيتم تحديد موعد جديد للاحتفال بتتويج الفريق باللقب، مراعاةً للحالة النفسية لعائلات الضحايا والمصابين.

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