3 وفيات و74 جريحًا.. مستجدات "كارثة" مباراة مولودية الجزائر والمجرة

كتب- محمد عبدالهادي:

تحولت فرحة تتويج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري إلى مأساة إنسانية، بعد سقوط عدد من جماهير الفريق من مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، خلال مراسم التتويج التي أعقبت لقاء الفريق أمام نجم شباب مقرة.

وصرح عبدالحق سايحي وزير الصحة الجزائري صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات أحداث مباراة مولودية الجزائر إلي 3 ضحايا.

كما أشار الوزير إلي ارتفاع عدد المصابين والجرحي إثر التدافع الجماهيري إلي 74 جريحًا.

وأشار عبدالحق سايحي إلي أن الوزارة تتابع عن كثب الحادث الأليم، وأن الوزارة تولت التكفل بجميع المرضي.

وعلى خلفية الحادث الأليم، أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء مراسم التتويج التي كانت مقررة عقب نهاية المباراة، مؤكدة أنه سيتم تحديد موعد جديد للاحتفال بتتويج الفريق باللقب، مراعاةً للحالة النفسية لعائلات الضحايا والمصابين.

وكان نادي مولودية الجزائر قد توج بلقب الدوري الجزائري للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه، بعد أن أنهى الموسم برصيد 58 نقطة، متقدماً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

وفي المقابل، هبط نادي نجم شباب مقرة رسميًا إلى دوري الهواة، بعد أن توقف رصيده عند 31 نقطة، رفقة اتحاد بسكرة.