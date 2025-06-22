رئيس بورتو يوجه رسالة لجماهيره بخصوص مباراة الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي بورتو البرتغالي، أندريه فيلاش بواش، إنه يريد أن يُهدي جماهيره الفوز على الأهلي في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية بعد خسارتهم المحرجة أمام إنتر ميامي.

نادي بورتو استهل مشواره بكأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع نظيره بالميراس البرازيلي، ثم خسارة بهدفين مقابل هدف على يد نظيره إنتر ميامي.

وأضاف رئيس نادي بورتو في تصريحات صحفية له مساء يوم أمس السبت:"البطولة لم تكن سهلة ولكن للأسف لم نقف على قدر توقعاتكم لنادي بورتو لذا فأنا حزين مثلكم بعد الخسارة أمام إنتر ميامي هي هزيمة محرجة لنا ولكن مازالت هناك فرصًا للتأهل".

نادي بورتو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية بفارق الأهداف عن الأهلي متذيل الترتيب، فيما يتصدر بالميراس جدول المجموعة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الوصيف قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وتابع أندريه فيلاش بواش:"لم أكن أريد أن نكون في هذا الموقف بالبطولة فطموحنا كان الصدارة ولكننا لم نكن على قدر التوقعات لذا حان الوقت لنكافح لتحقيق الأهداف التي وضعناها بأن نكون أبطالاً في كل الرياضات وأريد أن أُهدي الجماهير على الأقل الفوز أمام الأهلي وهناك العديد من الانتصارات تنتظرنا بالموسم المقبل 2025/26".

وأتم رئيس النادي البرتغالي تصريحاته بقوله:"نريد الفوز والعودة إلى بلادنا والابتسامة على وجوهنا هذا ما نريد تقديمه لمشجعينا".

موعد مباراة الأهلي وبورتو

ويلتقي فريق بورتو نظيره الأهلي عند الرابعة من صباح يوم الثلاثاء 24 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية2025.

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