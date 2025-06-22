كتب- محمد عبدالهادي:

تتصدر مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي، حديث الوسط الرياضي العالمي، حيث يدخل كلا الفريقان اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الأول لهما ببطولة كأس العالم للأندية للحفاظ على آمال التأهل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بورتو غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مونديال الأندية.

ماذا قالت الصحف البرتغالية عن مباراة الأهلي وبورتو؟

أكدت صحيفة ojogo البرتغالية، أن نادي بورتو يخشى من خسارة أرباحًا إضافية في حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وكتبت الصحيفة: "بورتو يبحث عن الفوز على الأهلي وانتظار نتيجة مباراة بالميراس وانتر ميامي لحسم التأهل والحصول على مكافأة عبور المجموعات".

بينما ذكرت صحيفة Notícias ao Minuto، أن مباراة الأهلي تمثل صداعًا في رأس مارتن أنسيلمي المدير الفني لفريق بورتو.

وأوضحت الصحيفة أن حارس بورتو ديوجو كوستا مازال يخضع للعلاج ومشاركته أمام الأهلي مازالت محل شكوك.