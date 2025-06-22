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بالعلامة الكاملة.. ماذا قدمت الأندية البرازيلية في الجولة الثانية من مونديال الأندية؟

10:54 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    الأهلي بالميراس
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    أبل فيريرا مدرب بالميراس (5)
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    أبل فيريرا مدرب بالميراس (1)
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    احتفال لاعبي بالميراس
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    بالميراس البرازيلي
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    فلومينينسي
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    هدف بالميراس الثاني في مرمى الأهلي (1)
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    جماهير بالميراس في كأس العالم للأندية_2
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كتب - محمد عبد الهادي:

فرضت الأندية البرازيلية هيمنتها على مجريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما قدمت عروضًا قوية وحققت نتائج لافتة أمام كبار الفرق العالمية.

وتمكنت 4 فرق برازيلية من تحقيق الفوز بالجولة الثانية، محققة العلامة الكاملة، ما يعزز من فرصها في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.

نتائج الجولة الثانية للأندية البرازيلية:

بالميراس واصل عروضه القوية بتغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0، ليحسم صدارة المجموعة الأولى ويقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

فلامينجو قدم واحدة من أبرز مبارياته، بعدما تفوق على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور المقبل.

فلومينينسي بدوره حقق انتصارًا مهمًا على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، ليعتلي صدارة مجموعته بثقة.

بوتافوجو خطف الأضواء بتحقيق أكبر مفاجآت الجولة، حين تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.

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الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية أرقام الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية فلامينجو بالميراس
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