كتب - محمد عبد الهادي:

فرضت الأندية البرازيلية هيمنتها على مجريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما قدمت عروضًا قوية وحققت نتائج لافتة أمام كبار الفرق العالمية.

وتمكنت 4 فرق برازيلية من تحقيق الفوز بالجولة الثانية، محققة العلامة الكاملة، ما يعزز من فرصها في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.

نتائج الجولة الثانية للأندية البرازيلية:

بالميراس واصل عروضه القوية بتغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0، ليحسم صدارة المجموعة الأولى ويقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

فلامينجو قدم واحدة من أبرز مبارياته، بعدما تفوق على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور المقبل.

فلومينينسي بدوره حقق انتصارًا مهمًا على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، ليعتلي صدارة مجموعته بثقة.

بوتافوجو خطف الأضواء بتحقيق أكبر مفاجآت الجولة، حين تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.