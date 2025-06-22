بالعلامة الكاملة.. ماذا قدمت الأندية البرازيلية في الجولة الثانية من مونديال الأندية؟
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كتب - محمد عبد الهادي:
فرضت الأندية البرازيلية هيمنتها على مجريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما قدمت عروضًا قوية وحققت نتائج لافتة أمام كبار الفرق العالمية.
وتمكنت 4 فرق برازيلية من تحقيق الفوز بالجولة الثانية، محققة العلامة الكاملة، ما يعزز من فرصها في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.
نتائج الجولة الثانية للأندية البرازيلية:
بالميراس واصل عروضه القوية بتغلبه على الأهلي المصري بنتيجة 2-0، ليحسم صدارة المجموعة الأولى ويقترب من التأهل إلى نصف النهائي.
فلامينجو قدم واحدة من أبرز مبارياته، بعدما تفوق على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور المقبل.
فلومينينسي بدوره حقق انتصارًا مهمًا على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، ليعتلي صدارة مجموعته بثقة.
بوتافوجو خطف الأضواء بتحقيق أكبر مفاجآت الجولة، حين تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.
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