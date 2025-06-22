مواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
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كتب- محمد عبدالهادي:
تستأنف اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها أمريكا في الفترة من 14 يونيو الجاري، وحتى 13 يوليو المقبل.
وتقام اليوم الأحد، 4 مباريات من العيار الثقيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمونديال الأندية، يأتي على رأسها صدام مانشستر سيتي والعين الإماراتي، وريال مدريد مع باتشوكا.
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
يوفنتوس X الوداد – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel
ريال مدريد X باتشوكا – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel
سالزبورج X الهلال – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel وقناة إم بي سي مصر 2
مانشستر سيتي X العين – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel
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