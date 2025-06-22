كأس العالم للأندية 2025

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يوفنتوس

- -
19:00

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0 0
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

باتشوكا

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مواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

10:34 ص الأحد 22 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست
  • عرض 6 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست
  • عرض 6 صورة
    مانشستر سيتي
  • عرض 6 صورة
    الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

تستأنف اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها أمريكا في الفترة من 14 يونيو الجاري، وحتى 13 يوليو المقبل.

وتقام اليوم الأحد، 4 مباريات من العيار الثقيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمونديال الأندية، يأتي على رأسها صدام مانشستر سيتي والعين الإماراتي، وريال مدريد مع باتشوكا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يوفنتوس X الوداد – الساعة 7 مساء على قناة DAZN tv channel

ريال مدريد X باتشوكا – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel

سالزبورج X الهلال – الساعة 1 صباحا على قناة DAZN tv channel وقناة إم بي سي مصر 2

مانشستر سيتي X العين – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel

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مانشستر سيتي ريال مدريد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية موعد مباراة مانشستر سيتي
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