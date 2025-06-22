حب ومحاكم وأزمة سرقة.. 25 صورة تبرز قصة شادي محمد وزوجته السابقة

يعد شادي محمد أحد أهم وأشهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وليس في النادي الأهلي فقط، خاصة في ظل المستويات الكبيرة والمميزة الذي قدمها خلال ممارسة كرة القدم، قبل أن يعلن اعتزاله، لذلك دائما تقوم الجماهير بالبحث من أجل معرفة كل الأمور المرتبطة بحياته الشخصية والعائلية.

ويمتلك شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قصة حب كبيرة مع طليقته سارة، قبل انفصالهما والدخول في دائرة من المشاكل وصلت إلى المحاكم.

وكان شادي محمد، عن بداية علاقته بطليقته سارة: "تعرفت عليها للمرة الأولى في الإسكندرية، حبيتها بشكل كبير منذ النظرة الأولى، موافقتها على طلبي الزواج منها كان بمثابة المفاجأة، خاصة وأن حبي لها كان من طرف واحد".

وعلى الجانب الآخر علقت سارة عن علاقة حبها بشادي محمد في تصريحات تليفزيونية سابقة، قائلة: "بسبب حب شادي الكبير للنادي الأهلي، فرحنا كان متوقف على فوز الأهلي بكأس مصر، لمعرفة إذا كان سيتم إقامة الفرح أم لا، عند تحقيق الأهلي للقب، كان أول شيء موجود بعد ذلك في الكوشة هو الكأس".

ورزق نجم النادي الأهلي السابق قبل الانفصال عن زوجته سارة، بطفلين فيروز وفارس.

كيف بدأت الخلافات بين شادي وزوجته؟

وبدأت الخلافات بين شادي محمد وزوجته منذ عام 2019، بعدما قامت سارة بمنع شادي محمد رؤية أولاده والدخول إلى منزلها، بالإضافة إلى رفع دعوى للطلاق منه.

وعقب بداية الأزمة بين نجم الأهلي السابق وطليقته، تعرض منزله للسرقة، من قبل بعض الأشخاص وصل عددهم إلى 7 أشخاص، ليوجه مباشرة الاتهامات إلى سارة وقامت محكمة جنح مدينة نصر في ذلك الوقت بحبس سارة و3 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل أن يقرر شادى محمد بعد فترة قليلة بالتنازل عن القضية ليتم إخلاء سبيل زوجته.

ويذكر أن شادي محمد كان قد ذكر في تصريحات سابقة عبر برنامج شيخ الحارة، أنه تم الانفصال بينه وبين زوجته سارة، بعد حب دام 19 عاما.